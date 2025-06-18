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        Haberler Bilgi Gündem Hava bugün nasıl olacak? 19 Haziran Perşembe güncel hava durumu: İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahmini

        19 Haziran Perşembe güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji; hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üstünde seyretmesi beklendiğini açıkladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? 19 Haziran Perşembe hava durumu detayları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 23:21 Güncelleme: 18.06.2025 - 23:21
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü; "Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor" şeklinde açıklamada bulundu. Diğer uyarılar ve hava tahminleri merak ediliyor. Peki, 19 Haziran Perşembe hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        • 2

          19 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA NASIL?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          İSTANBUL 20°C, 30°C

          Az bulutlu ve açık

          İZMİR 23°C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

          ANKARA 15°C, 31°C

          Az bulutlu ve açık.

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