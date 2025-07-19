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        Haberler Objektife Takılanlar Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, tatilde - Magazin haberleri

        Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, tatilde

        Oyuncu Hatice Şendil, yapımcı eşi Burak Sağyaşar ile tatil sezonunu Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 12:24 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:24
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        Sezonu Bodrum'da açtılar
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Evliliklerinde 10 yılı geride bırakan Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

        Çift, Gündoğan‘daki evlerinin iskelesinde görüntülendi.

        Bir süre güneşlenen çiftten önce Hatice Şendil, denize girdi. Sonrasında ise Burak Sağyaşar kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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        İkili, ayrı ayrı girdikten denizden birlikte çıktı.

        Çift, sonrasında duşlarını alarak, şezlonglarına geçti ve güneşlenmeyi sürdürdü.

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        #hatice şendil
        #burak sağyaşar

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