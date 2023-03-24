HATAY İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 05:08
İftar Vakti (Akşam): 18:57
Teravih Namazı (Yatsı): 20:11
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:06
İftar Vakti (Akşam): 18:58
Teravih Namazı (Yatsı): 20:12
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 05:05
İftar Vakti (Akşam): 18:58
Teravih Namazı (Yatsı): 20:13
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:03
İftar Vakti (Akşam): 18:59
Teravih Namazı (Yatsı): 20:14
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı
Sahur Saati (İmsak): 05:02
İftar Vakti (Akşam): 19:00
Teravih Namazı (Yatsı): 20:15