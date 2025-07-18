6 soruda memur yarı zamanlı çalışma düzenlemesi: Kimler yarı zamanlı çalışabilir, haftalık mesai saati kaç olacak?
Memurların yarı zamanlı çalışmasının önünü açan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, doğum yapan kadın memurlar, eşi doğum yapan erkek memurlar ile çocuğu evlat edinen memurlar yarı zamanlı çalışabilecek. Bu karar sonrası uygulamanın detaylarını araştıran memurlar, kimlerin bu haktan yararlanabileceği, haftalık mesai saatleri gibi detayları merak ediyor. İşte, 6 soruda memur yarı zamanlı çalışma düzenlemesi detayları...
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Memurların yarı zamanlı çalışmasını öngören karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle beraber, doğum yapan kadın memurlar, eşi doğum yapan erkek memurlar ile çocuğu evlat edinen memurlar yarı zamanlı çalışabilecek. Bu uygulamaya geçiş yapanlar maaşlarını çalışma saatine göre alacak ancak bazı memurlar pozisyonları gereği bu haktan yararlanmayacak. Peki, hangi memurlar yarı zamanlı çalışabilir, şartları nelerdir, maaş düzenlemesi ve haftalık mesai saati nasıl olacak? İşte, tüm detaylar...
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MEMURLAR YARI ZAMANLI ÇALIŞABİLECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen 43'üncü maddeye dayanılarak hazırlandı. Düzenlemeyle, memurların doğum ya da evlat edinme sonrasında çocuklarının ilkokula başlama dönemine kadar yarı zamanlı çalışma talebinde bulunabilmeleri mümkün hale geldi.
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HANGİ MEMURLAR YARI ZAMANLI OLARAK ÇALIŞABİLECEK?
Yönetmelik kapsamında; doğum yapan kadın memurlar, eşi doğum yapan erkek memurlar ile çocuğu evlat edinen memurlar yarı zamanlı çalışabilecek. Ancak memurlarda şu şartlar aranacak;
- Çocuğun sağ olması,
- Aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanılmamış olması
- Memurun görev yaptığı kadro ünvanının bu haktan yararlanabilir nitelikte olması.
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HANGİ MEMURLAR YARI ZAMANLI ÇALIŞAMAYACAK?
Düzenlemeye göre, şube müdürü ve üzeri düzeyde yönetici kadrolarında görev yapanlar ile yurt dışı teşkilatında görevli memurlar bu haktan faydalanamayacak. Ayrıca, kamu hizmetinin aksamaması amacıyla bazı kadro ünvanlarında da yarı zamanlı çalışmaya izin verilmeyebilecek. Bu tür istisnalar, ilgili bakanlıkların teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığı onayıyla belirlenecek.
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YARI ZAMANLI ÇALIŞAN MEMURUN MESAİ SAATLERİ NASIL OLACAK?
Söz konusu haktan yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek.
Yarım çalışma hakkından yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, 3 günden fazla olmayacak, günlük 3 saatten az veya 8 saatten fazla çalışamayacaklar. Memurlar, bu süre içinde maaşlarının ve ödemelerinin yarısını alabilecekler.
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YARI ZAMANLI ÇALIŞAN MEMURUN MAAŞ DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?
Yarı zamanlı çalışan memurların mali ve sosyal hakları da çalışma süreleriyle orantılı olacak. Çalışma süresine bağlı ödemeler ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak. Bu dönemde geçen hizmet süreleri ise derece ve kademe ilerlemesinde yarım süre olarak dikkate alınacak.
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YARI ZAMANLI ÇALIŞMADAN, TAM ZAMANLI ÇALIŞMAYA GEÇMEK MÜMKÜN OLACAK MI?
Memurlar, yarı zamanlı çalışmaya başladıkları dönemde yer değişikliği, geçici görevlendirme veya kadro ünvanı değişikliği yaşadıklarında, bu haklarını devam ettirebilecek. Çocuğun ilkokula başlaması, hayatını kaybetmesi ya da memurun isteği doğrultusunda ise uygulama sona erecek.
Yönetmelik, kurumlara bilgi bildirimi yükümlülüğü de getiriyor. Kurumlar, yarım zamanlı çalışan ya da yeniden tam zamanlı göreve dönen personelle ilgili bilgileri 30 gün içinde kamu personel bilgi sistemine iletmekle yükümlü olacak.