Memurların yarı zamanlı çalışmasını öngören karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle beraber, doğum yapan kadın memurlar, eşi doğum yapan erkek memurlar ile çocuğu evlat edinen memurlar yarı zamanlı çalışabilecek. Bu uygulamaya geçiş yapanlar maaşlarını çalışma saatine göre alacak ancak bazı memurlar pozisyonları gereği bu haktan yararlanmayacak. Peki, hangi memurlar yarı zamanlı çalışabilir, şartları nelerdir, maaş düzenlemesi ve haftalık mesai saati nasıl olacak? İşte, tüm detaylar...