Hande Erçel, onur konuğu olarak Hindistan'da

Hindistan’da yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan Hande Erçel, yaptığı konuşmada; Hindistan’a ilk kez geldiğini ve buraya geldiğinde gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu belirtti. Hindistan basınına da röportajlar veren Hande Erçel Bollywood’da işlerde yer almak istediğini ve Hint sineması oyunculardan 'Hrithik Deepika', 'Dave Patel' ile aynı projede yer almak istediğini söyledi.