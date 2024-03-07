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        Haberler Magazin Hande Erçel, onur konuğu olarak Hindistan'da

        Hande Erçel, onur konuğu olarak Hindistan'da

        Hande Erçel, Hindistan'ın Mumbai şehrinde bu sene 24'cüsü düzenlenen Asya'nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansı 'FICCI Frames'e onur konuğu olarak katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 17:20 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:20
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          Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hindistan’ın Mumbai şehrinde bu sene 24'üncüsü düzenlenen Asya’nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansı 'FICCI Frames'e onur konuğu olarak katıldı. Erçel, Hindistan’ın ünlü oyuncusu 'Ayushmann Khurrana' ile konferansın kapanış panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

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          Hindistan’da yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan Hande Erçel, yaptığı konuşmada; Hindistan’a ilk kez geldiğini ve buraya geldiğinde gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu belirtti. Hindistan basınına da röportajlar veren Hande Erçel Bollywood’da işlerde yer almak istediğini ve Hint sineması oyunculardan 'Hrithik Deepika', 'Dave Patel' ile aynı projede yer almak istediğini söyledi.

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          Daha sonra Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda; "Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Katıldığım için minnettarım" şeklinde bir not düştü

        • 4

          FICCI Frames'in geçtiğimiz yıl düzenlenen edisyonuna ülkemizden Burak Deniz katılmıştı.

          Fotoğraflar: Instagram, Depo

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