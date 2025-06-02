Hande Baladın: Başarılı bir turnuva olmasını diliyorum

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Hande Baladın ve Sinead Jack-Kısal, FIVB Milletler Ligi öncesi açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi'nin 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'deki ilk etabında ev sahibi ülkenin yanı sıra Fransa, Tayland ve Polonya ile mücadele edecek.

Hande Baladın ve Sinead Jack-Kısal, organizasyon öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"BAŞARILI BİR TURNUVA OLMASINI DİLİYORUM"

Milli takım sezonunun başladığını belirten Hande Baladın, "Önümüzde Milletler Ligi var, bizim için önemli bir turnuva olacak. Bizimle beraber bu sene kadroda olacak yeni takım arkadaşlarımız da var. Başarılı bir turnuva olmasını diliyorum." diye konuştu.

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Takıma katılan yeni oyuncularla birlikte güzel bir kimya oluşturduklarından bahseden milli smaçör, şunları kaydetti:

"Yıllar geçtikçe yeni oyuncuların da aramıza katılmasını bekliyorduk. Özellikle Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'ndan önce yeni takım arkadaşlarımızın bize katılması ve takım kimyasını şimdiden oluşturmaya başlamak önemli. Mutluyuz, kızlar da çok mutlu. Güzel bir enerji yakaladık. Umarım güzel başarılara imza atacağız. Hepimizin isteği kupayı kazanmak. Dinlenecek olan, ilk defa milli takım formasıyla resmi maçlara çıkacak olan arkadaşlarımız var. Hepimiz elimizden geleni yapacağız. Başarılı olmak için yüzde 100'ümüzü ortaya koymaya çalışacağız."