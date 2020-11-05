"Konuşacak zaman değil"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu ve sunucu Hande Ataizi, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir arkadaşıyla birlikte oturdukları mekanda görüntülenen Ataizi'nin bir hayli moralsiz olduğu gözlendi.

İzmir'de yaşanan deprem felaketinden dolayı üzgün olduğunu dile getiren Hande Ataizi, "Lütfen bugün konuşmayalım, hiç konuşacak bir zaman değil" diyerek, soru sorulmamasını rica etti.