Yıllar önce Bodrum’da bir gece kulübünün tuvalet camından kaçarken görüntülenen Hande Ataizi, “Seni en çok utandıran sarhoş anın hangisiydi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:



“En fazla eğlenmişimdir. Öyle çok utandıran bir sarhoş anım yok. Utanmaz arlanmaz bir insanım dermişim! Kötü bir anı hatırlamıyorum yani. En son ne zaman içtin desen, bir düşünürüm. Eğlence durumunu çok uzun süredir yaşamıyorum. ‘Leon’dan önce’ ve ‘Leon’dan sonra’ ayrımı oluyor tabii.”