Kültür varlıklarını korumaya ve bilim dünyasına verdiği katkılarla tanınan avukat, koleksiyoner, müzeci ve yazar Haluk Perk yaşamını yitirdi.

Perk'in cenazesi pazartesi günü ikindi namazını müteakiben Büyükçekmece'den kaldırılacak.

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HALUK PERK KİMDİR?

1958 yılında İstanbul’da doğdu. Evli ve 2 çocuk babasıydı.

İ.Ü. Hukuk Fakültesini 1979 yılı haziran döneminde bitirdi.

1980 yılında Avukatlık ruhsatı aldı.

1983 yılında İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladı.

1995 yılında İstanbul Arkeoloji Müzelerine bağlı koleksiyoncu oldu.

1999 yılında İstanbul’da, halen Başkanı olduğu Arkeolojik Eser Koleksiyoncuları Derneğini kurmuştur. Dört yılda Türk Numismatik Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yayın Kurul Başkanlığını yaptı.

2002 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kendi adına özel müze açma izni aldı.

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2004-2006 yıllarında koleksiyonculuk ve ilgili hukuk mevzuatı ile ilgili “Yıldız Teknik Üniversitesi” Güzel Sanatlar Fakültesi Müzecilik Bölümünde Yüksek Lisans ve “Bahçeşehir Üniversitesi” Fen ve Edebiyat Fakültesinde Lisans programında dersler verdi.