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Şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabına eklediği bir fotoğraf ile sevenlerini hem seneler öncesine götürdü hem de güldürdü.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Levent, zaman zaman yayınladığı karelerle takipçilerine nostalji yaşatıyor.

"ŞAKA GİBİ"

Geçtiğimiz gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen şarkıcı, "Gerçekten de şaka gibi. 90'lı yıllarda ülke olarak nasıl bir yokluk çekmişsek artık, bir gazete benim maskemi dağıtmıştı" şeklinde espri yaptı.