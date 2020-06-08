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Haluk Levent'ten esprili maske paylaşımı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı Haluk Levent, son olarak yayınladığı bir kare ile takipçilerine nostalji yaşattı. Levent, seneler önce bir gazetenin kendisinin maskesini dağıttığını söyleyerek, esprili paylaşımına "Gerçekten de şaka gibi. 90'lı yıllarda ülke olarak nasıl bir yokluk çekmişsek artık..." ifadelerini kullandı

08.06.2020 - 17:11 | Güncelleme: ABONE OL
Haluk Levent
HABERTURK.COM

Şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabına eklediği bir fotoğraf ile sevenlerini hem seneler öncesine götürdü hem de güldürdü.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Levent, zaman zaman yayınladığı karelerle takipçilerine nostalji yaşatıyor.

"ŞAKA GİBİ"

Geçtiğimiz gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen şarkıcı, "Gerçekten de şaka gibi. 90'lı yıllarda ülke olarak nasıl bir yokluk çekmişsek artık, bir gazete benim maskemi dağıtmıştı" şeklinde espri yaptı.

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