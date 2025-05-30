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        Haberler Gündem Güncel Hakkari ve Zonguldak'ta 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' kuruldu | Son dakika haberleri

        Hakkari ve Zonguldak'ta 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' kuruldu

        Hakkari ve Zonguldak'ta 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' kurulmasına izin verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 02:49 Güncelleme: 30.05.2025 - 02:51
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        2 ilde 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' kuruldu
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        5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 4. maddesi kapsamında, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Hakkari ve Zonguldak illerinde Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulmasına karar verildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Resmi Gazete
        #Hakkari
        #ZONGULDAK
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