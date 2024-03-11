Hakan Sabancı ile Hande Erçel birlikte düğüne katıldı
Hakan Sabancı ile Hande Erçel, arkadaşlarının düğününe birlikte katıldı. Hakan Sabancı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı
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İlk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti, geçtiğimiz gece arkadaşlarının düğününe birlikte katıldı.
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Sık sık birlikte tatillere çıkan Hakan sabancı ve sevgilisi Hande Erçel bu seferde birlikte arkadaşlarının düğününe katıldı. Hakan sabancı, o anlardan bir kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Hande Erçel en son, Hindistan'ın Mumbai şehrinde bu sene 24'cüsü düzenlenen Asya'nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansı 'FICCI Frames'e onur konuğu olarak katılmıştı.
Fotoğraflar: Instagram
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