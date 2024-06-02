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        Haberler Bilgi Alışveriş HAFTANIN BİM KATALOĞU 4-7 Haziran 2024! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri açıklandı

        BİM aktüel indirimli ürünler listesi: BİM 4-7 Haziran 2024 kataloğu yayında!

        BİM 4-7 Haziran 2024 kataloğu yayında! BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile haziran ayına özel indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 21:04 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:04
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        • 1

          BİM 4 - 7 Haziran aktüel ürünler kataloğu gündeme geldi. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 4-7 Haziran 2024 kataloğu ve fiyat listesi...

        • 2

          BİM AKTÜEL 4 HAZİRAN KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

          Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr – 185 TL

          Kerem Labne 3×180 gr – 74,50 TL

          Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg – 147,50 TL

          Kakaolu Nesquik 6×180 ml – 65 TL

          Aknaz Az Yağlı Beyaz Beynir 1 Kg – 99 TL

          Dana Füme Karabiberli 50 gr – 31,50 TL

          Zeytinyağlı Kekikli Hindi Füme 150 gr – 43 TL

        • 3

          Nivea 175 ml Jel Güneş Koruyucu Krem – 345 TL

          Nivea 150 ml Çocuk Güneş Kremi – 345 TL

          Nivea Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 ml – 295 TL

          Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu – 95 TL

          Garnier Bronzlaştırıcı Yağ – 299 TL

          Garnier Güneş Koruyucu Sprey – 375 TL

        • 4

          Garnier Çocuk Güneş Koruyucu Sprey – 375 TL

          Sebamed Güneş Kremi – 299 TL

          Dermokil Güneş Kremi – 145 TL

          Dermokil Çocuk Sprey Güneş Koruyucu – 195 TL

          Dermokil Güneş Koruyucu Sprey – 199 TL

        • 5

          BİM AKTÜEL 7 HAZİRAN KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

          Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

          Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL

          Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3.299 TL

          Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL

          Polosmart Wireless Mikrofon 399 TL

          Bluetooth Silindir Speaker 389 TL

          Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod 89 TL

          Portatif Uyku Tulumu 499 TL

          Katlanabilir Sırt Çantası 89 TL

          Motosiklet Intercom Sistemi 1.499 TL

        • 6

          Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 1.199 TL

          Motosiklet Sırt Çantası 999 TL

          Makaralı Güneşlik 179 TL

          Metalize Oto Güneşlik 99 TL

          Çok Amaçlı El Feneri 175 TL

          Şarjlı Led Flaşör 59 TL

          Araç İçi Temizleme Jeli 39 TL

          Araç İçi Lastik Tamir Kiti 69 TL

          Araç İçi Numaratör 29 TL

        • 7

          Oyuncak Yüzen Hava Araçları 109 TL

          İlk Magnet Puzzle Seti 179 TL

          Işıklı Köpük Tabancası 119 TL

        • 8

          Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.299 TL

          Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL

          Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL

          Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL

          Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.999 TL

          Senna 42' Full HD Google Tv 6.999 TL

          Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv 4.799 TL

          Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.199 TL

        • 9

          Emsan Wok Tava 499 TL

          Emsan Alüminyum Dökğm Sac Tavası 449 TL

          Izgara Tavası 629 TL

          Keysmart 4 Bölmeli Deirin Dondurucu 7.999 TL

          Berlin Düdüklü Tencere Seti 829 TL

          Chef's Sütlük 129 TL

          Chef's Yuvarlak Fırın Tepsisi 2'li 299 TL

        • 10

          Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 249 TL

          Dolma Kapağı 37,50 TL

          Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 189 TL

          Taşıma Sepeti 139 TL

          Renkli Çelik Süzgeç 179 TL

          Kaymaz Tabanlı Çelik Ölçülü Karıştırma Kabı 229 TL

          Şef Bıçağı 75 TL

          Chef's Masat 75 TL

          Chef's Et Dövme Demiri 149 TL

          Chef's Çelik Satır 199 TL

          Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 59 TL

        • 11

          Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1,65 TL

          Çizgili Kavanoz 1600 cc 49 TL

          Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 5L 89 TL

          Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7,5 Litre 109 TL

          Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 10 Litre 139 TL

          Katlanır Temizlik Seti 385 TL

          Seramik Çay Tabağı 125 TL

          Büyük Boy Salata Tabağı 69 TL

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