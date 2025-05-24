Güncel altın fiyatları 24 Mayıs 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 24 Mayıs 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Bugün altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4.204 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 24 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın, işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar üzerinden alınıp satılıyor. Küresel piyasalarda ons altındaki artışın etkisiyle iç piyasada da gram, çeyrek ve diğer altın türlerinde fiyatlar yeniden yükseldi. Gram altın, bugün 4 bin 204 lira seviyesinde. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 24 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.202,66
Satış: 4.204,13
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.356,23
Satış: 3.358,79
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.724,25
Satış: 6.873,76
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.896,99
Satış: 27.410,94
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.377,00
Satış: 27.677,00
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- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.406,47
Satış: 13.747,51
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.896,99
Satış: 27.410,94
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.765,60
Satış: 28.466,55
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- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.298,62
Satış: 3.261,43
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.830,76
Satış: 4.050,94
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.232,00
Satış: 69.298,00
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