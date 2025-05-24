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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 24 MAYIS 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Güncel altın fiyatları 24 Mayıs 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 24 Mayıs 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Bugün altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4.204 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 24 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 07:58 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:07
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