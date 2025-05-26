Emekli maaş zammı Temmuz 2025: 4 aylık enflasyon oranı belli oldu! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı yüzde kaç olacak?
Emeklilerin maaşlarına her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılıyor. Bu sebeple yılın ikinci yarısında alacakları aylık tutarını merak edenler Temmuz zammı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri ile beraber 4 aylık oran netleşti. Son enflasyona göre 2025 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama tablosu şekillendi. Nihai oran için ise geriye sadece 2 veri kaldı. Peki SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz 2025'te emekli maaşı zam oranı yüzde kaç olacak? İşte, tahmini emekli zammı hesaplaması...
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Temmuz 2025’te emekli maaşı zam oranı yüzde kaç olacak merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak ve Temmuz dönemlerinde zam yapılıyor. Aylıklardaki artış tutarı, 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Ocak 2025'te maaşlarına yüzde 15,75 zam yapılan emekliler, şimdi Temmuz ayında alacakları zam oranını merak ediyor. TÜİK’in Nisan verilerini açıklamasıyla birlikte emekliler için 4 aylık enflasyon oranı belli oldu. Peki SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz 2025 emekli maaşı zammı hesaplama tablosu…
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4 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon oranı belli oldu.
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında ise yüzde 3,00 olarak gerçekleşti.
Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı.
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EMEKLİ VE MEMURLARIN 4 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,94 olarak hesaplandı.
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İşte 4 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;
4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 13,36
4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 13,36
Memur enflasyon farkı: Yüzde 6,94
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5
Memur zammı: Yüzde 12,29
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6 AYLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?
Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı.
Ekonomistlerin tahminine göre, enflasyon mayıs ayında yüzde 2,36, haziran ayında ise yüzde 1,77 olarak gerçekleşecek. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30,35 oldu.
Enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde Tüketici Fiyat Endeksi 3.170,19 seviyesine yükselecek.
Piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre; 6 aylık enflasyon oranı yüzde 18,09 olacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK
6 aylık enflasyon beklentisine göre Temmuz'da en düşük emekli maaşının 17 bin TL'yi aşması bekleniyor.
Yani 6 aylık enflasyon tahmini ile hesap yapacak olursak;
emekli maaşı zam oranı yüzde 18,09 olursa en düşük emekli aylığı 17 bin 86 TL'ye yükselecek.
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DUL VE YETİMLER NE KADAR ALACAK?
Dul ve yetimler de hissesi oranında yeni taban aylıktan faydalanabilecek. Buna göre;
yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim 12.814,5 TL
yüzde 50 hissesi olan dul ve yetim 8.543 TL
yüzde 25 hissesi olan dul ve yetim 4.271,5 TL
Ana maaşı 17 bin 86 TL'den fazla olan dul ve yetimin maaşı ise bu rakamlardan yüksek olacak.
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EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
Nihai emekli zam oranı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
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SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
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