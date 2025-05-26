Temmuz 2025’te emekli maaşı zam oranı yüzde kaç olacak merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak ve Temmuz dönemlerinde zam yapılıyor. Aylıklardaki artış tutarı, 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Ocak 2025'te maaşlarına yüzde 15,75 zam yapılan emekliler, şimdi Temmuz ayında alacakları zam oranını merak ediyor. TÜİK’in Nisan verilerini açıklamasıyla birlikte emekliler için 4 aylık enflasyon oranı belli oldu. Peki SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz 2025 emekli maaşı zammı hesaplama tablosu…