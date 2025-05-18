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        Haberler Bilgi Ekonomi Hafta sonu altın fiyatları: 18 Mayıs Pazar 2025 canlı altın alış satış tablosu ile bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları nasıl? 18 Mayıs 2025 Pazar gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kaybederek 3 bin 212 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD'nin gümrük tarifelerinin etkilerine dair makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Merkez bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Powell, ekonomik koşulların 2020'den bu yana önemli ölçüde değiştiğini ve uzun vadeli faiz tahminlerinin yükseldiğini vurguladı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 18 Mayıs 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 07:48 Güncelleme: 18.05.2025 - 12:23
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