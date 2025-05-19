Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 20 Mayıs Salı verileri yatırımcılar ve alım satım yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Değerli metal, küresel risk iştahındaki artışla güvenli liman talebinin azalması ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor. Güncel verilere göre, saat 17.30 itibarıyla gram altın 4.032 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Mayıs Salı 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın alım satımı yapmak isteyenler güncel alış-satış tablosunu inceliyor. Altının ons fiyatı, ABD-Çin ticaret geriliminin azalmasıyla zayıflayan güvenli liman talebi ve yükselen dolar endeksinin etkisiyle gerileyerek 3 bin 200 dolar seviyesine indi ve 11 Kasım 2024'ten bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti. Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.032,1210
Satış: 4.032,5460
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.243,85
Satış: 3.244,59
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.451,4300
Satış: 6.593,2200
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.806,7800
Satış: 26.294,0000
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.724,00
Satış: 26.923,00
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- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.852,07
Satış: 13.175,97
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.784,72
Satış: 26.271,36
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25.784,72
Satış: 26.271,36
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- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.242,36
Satış: 3.182,06
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.739,33
Satış: 3.934,93
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.604,00
Satış: 67.308,00
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