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        Haberler Dünya Güney Kıbrıs, İran'ın kendilerinden İsrail'e bir mesaj iletmesini talep ettiğini belirtti | Dış Haberler

        Güney Kıbrıs, İran'ın kendilerinden İsrail'e bir mesaj iletmesini talep ettiğini belirtti

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İran'ın kendilerinden İsrail'e bir mesaj iletmesini talep ettiğini ve bu mesajı ileteceklerini belirtti. İran ise bu açıklamayı yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 14:35 Güncelleme: 15.06.2025 - 15:26
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        Güney Kıbrıs: İran, İsrail'e mesaj iletmemizi istedi
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        Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Hristodulidis, gün içerisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşeceğini söyledi.

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        Hristodulidis, "İran bizden İsrail'e bir mesaj iletmemizi istedi." dedi ve mesajı Netanyahu'ya ileteceğini ifade etti.

        İran ise böyle bir mesaj olduğunu ve üçüncü ülkeler aracılığıyla bir mesaj iletildiğini yalanladı.

        Çatışmalar nedeniyle dün akşam yapılması planlanan telefon görüşmesinin bugüne ertelendiğini kaydeden Hristodulidis, ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

        Güney Kıbrıs'taki İngiliz üsleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Hristodulidis, İngiliz tarafının daha önce belirttiği gibi bu üslerin kullanılmadığını savundu.

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        GKRY'de son dönemde güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarılmasının ve sığınakların hazırlanmasının temelinde, Güney Kıbrıs'ın, Gazze, Lübnan ve İran saldırılarına rağmen İsrail'e tam desteği ve bölgede bulunan "İngiliz Egemen Üsleri" olduğu belirtiliyor.

        ⁠⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

        İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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