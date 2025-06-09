Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 9 Haziran Pazartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın, Londra'daki ABD-Çin ticaret görüşmelerinin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde denge arayışında. Güncel verilere göre, saat 17.30 itibarıyla gram altın 4 bin 188 lira, çeyrek altın ise 6 bin 847 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın almak veya satmak isteyenler güncel alış-satış tablosunu inceliyor. Altın, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin en büyük iki ekonomi arasındaki ticari gerginliklerin azaltılabileceği umudunu vermesiyle denge kazanma çabasında. Spot piyasada altın fiyatları, ABD istihdam verilerinin ülkenin ekonomik gerilemesine ilişkin endişeleri azaltmasıyla gerilerken ons başına 3 bin 306 doları test etmişti. Yeni işlem gününde altın bu seviyelerde yatay seyrediyor. İşte, 9 Haziran 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.191,89
Satış: 4.191,90
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.319,86
Satış: 3.320,53
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.706,78
Satış: 6.853,41
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.800,80
Satış: 27.305,86
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.142,00
Satış: 27.494,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.358,52
Satış: 13.694,81
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.800,80
Satış: 27.305,86
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.189,18
Satış: 28.900,61
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.278,35
Satış: 3.243,16
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.797,81
Satış: 4.024,24
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.645,00
Satış: 68.840,00
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