Çin-Türkiye voleybol maçı canlı izle! TRT Spor ile Çin-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Fransa'yı 3-1, ikinci maçta Tayland'ı 3-0, üçüncü maçta ise Polonya'yı 3-2 yenen Filenin Sultanları, Çin karşısında dörtte dört yapmak için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler Çin-Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, TRT Spor ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Çin-Türkiye voleybol maçı canlı izle linki...
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2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü maçında Çin ile kozlarını paylaşacak. Organizasyonda oynadığı üç maçın üçünü de kazanan Filenin Sultanları, Çin’i de mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Çin-Türkiye voleybol maçı canlı izle kanalı milli takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor İşte, TRT Spor linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Çin-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle…
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ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşılaşacak.
Çin-Türkiye voleybol maçı, 8 Haziran 2025 Pazar günü yani bugün saat 14.30’da başlayacak.
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ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İlk hafta Çin etabında mücadele eden Filenin Sultanları’nın 4. maçı, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
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ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
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İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
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FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025
2. Hafta (İstanbul,Türkiye)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye