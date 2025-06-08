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        Haberler Bilgi Spor ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || TRT Spor ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Çin-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle

        Çin-Türkiye voleybol maçı canlı izle! TRT Spor ile Çin-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Fransa'yı 3-1, ikinci maçta Tayland'ı 3-0, üçüncü maçta ise Polonya'yı 3-2 yenen Filenin Sultanları, Çin karşısında dörtte dört yapmak için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler Çin-Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, TRT Spor ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Çin-Türkiye voleybol maçı canlı izle linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:16
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        • 1

          2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü maçında Çin ile kozlarını paylaşacak. Organizasyonda oynadığı üç maçın üçünü de kazanan Filenin Sultanları, Çin’i de mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Çin-Türkiye voleybol maçı canlı izle kanalı milli takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor İşte, TRT Spor linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Çin-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle…

        • 2

          ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşılaşacak.

          Çin-Türkiye voleybol maçı, 8 Haziran 2025 Pazar günü yani bugün saat 14.30’da başlayacak.

        • 3

          ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          İlk hafta Çin etabında mücadele eden Filenin Sultanları’nın 4. maçı, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          KADRO

          Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

          Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

          Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

          Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

          Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

        • 5

          ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        • 6

          İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.

          VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

        • 7

          FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025

          2. Hafta (İstanbul,Türkiye)

          18 Haziran

          19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

          19 Haziran

          19.30 Kanada-Türkiye

          21 Haziran

          19.30 Güney Kore-Türkiye

          22 Haziran

          19.30 Türkiye-Brezilya

          3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

          9 Temmuz

          21.30 Hollanda-Türkiye

          11 Temmuz

          21.30 Çekya-Türkiye

          12 Temmuz

          20.00 Türkiye-İtalya

          13 Temmuz

          21.00 Sırbistan-Türkiye

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