2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü maçında Çin ile kozlarını paylaşacak. Organizasyonda oynadığı üç maçın üçünü de kazanan Filenin Sultanları, Çin’i de mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Çin-Türkiye voleybol maçı canlı izle kanalı milli takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor İşte, TRT Spor linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Çin-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle…