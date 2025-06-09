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        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 10 HAZİRAN 2025: Altın fiyatları ne kadar? İşte Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 10 Haziran Salı verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın, Londra'daki ABD-Çin ticaret görüşmelerinin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde denge arayışında. Güncel verilere göre, saat 17.30 itibarıyla gram altın 4 bin 188 lira, çeyrek altın ise 6 bin 847 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 07:58 Güncelleme: 10.06.2025 - 00:10
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