Şırnak'ta yürek yakan olay, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesinde İpek Yolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi.

Lokantada çalışan Gülizar Yıldız (29), aynı iş yerinde erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli R.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yıldız’ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bu sabah saatlerinde Şehitharunboy Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.