Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 29 yaşındaki Gülizar Yıldız, çalıştığı lokantada erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yıldız'ın bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. R.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor
Şırnak'ta yürek yakan olay, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesinde İpek Yolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi.
ERKEK ÇALIŞAN BIÇAKLA SALDIRDI
Lokantada çalışan Gülizar Yıldız (29), aynı iş yerinde erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
GENÇ KADIN AĞIR YARALANDIGülizar Yıldız, 29 yaşındaydı.
DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli R.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yıldız’ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bu sabah saatlerinde Şehitharunboy Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
CİNAYET ANI KAMERADA
Gülizar'dan geriye bir düğünde çekildiği görüntüleri kaldı. Öte yandan Gülizar Yıldız'ın bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
ŞÜPHELİ EMNİYETTE
Görüntülerde; lokantanın mutfak bölümüne gelen Gülizar'ın yanına hızla giden R.K.'nin birden genç kadını bıçakladığı, daha sonra çalışanların müdahalesi yer alıyor.
R.K.'nin emniyetteki işlemleri de sürüyor.