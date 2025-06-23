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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gülizar Yıldız'ı iş arkadaşı katletti! Cinayet kamerada | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 29 yaşındaki Gülizar Yıldız, çalıştığı lokantada erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yıldız'ın bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. R.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:07 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:58
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        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
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        Şırnak'ta yürek yakan olay, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesinde İpek Yolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi.

        ERKEK ÇALIŞAN BIÇAKLA SALDIRDI

        Lokantada çalışan Gülizar Yıldız (29), aynı iş yerinde erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

        GENÇ KADIN AĞIR YARALANDI

        Gülizar Yıldız, 29 yaşındaydı.
        Gülizar Yıldız, 29 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli R.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yıldız’ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bu sabah saatlerinde Şehitharunboy Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

        CİNAYET ANI KAMERADA

        Gülizar'dan geriye bir düğünde çekildiği görüntüleri kaldı. Öte yandan Gülizar Yıldız'ın bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        ŞÜPHELİ EMNİYETTE

        Görüntülerde; lokantanın mutfak bölümüne gelen Gülizar'ın yanına hızla giden R.K.'nin birden genç kadını bıçakladığı, daha sonra çalışanların müdahalesi yer alıyor.

        R.K.'nin emniyetteki işlemleri de sürüyor.

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        #şırnak
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