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        Haberler Spor Motor Sporları Diğer GT4 Avrupa Serisi'nin İtalya-Misano yarışını Robert Consani kazandı - Motor Sporları Haberleri

        GT4 Avrupa Serisi'nin İtalya-Misano yarışını Robert Consani kazandı

        GT4 Avrupa Serisi İtalya etabının ilk yarışı Misano pistinde koşuldu. Müthiş heyecan HT Spor ekranlarında izleyicilerle buluştu. İtalya etabının ikinci yarışı ise yarın 12.55'te başlayacak ve yine HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 11:37 Güncelleme: 19.07.2025 - 16:14
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        GT4 Avrupa Serisi'nin İtalya etabı Consani'nin!
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        GT4 Avrupa Serisi'nde heyecan HT Spor'da yaşanıyor. Dünyaca ünlü pilotların kıyasıya yarıştığı organizasyon devam ediyor, pist üstünde birbirinden çekişmeli mücadeleler yarış tutkunlarını ekran başına kilitliyor.

        Milli pilotlarımız Yağız Gedik ve Berkay Besler'in yarıştığı GT4 Avrupa Serisi'nin 4. ayağı İtalya'nın Misano pistinde yapıldı.

        İtalya etabının ilk yarışı bugün 15.00'te başlayıp sona ererken, dev yarış HT Spor ekranlarından naklen yayınlandı.

        Heyecan dolu yarışta Speed Car Audi takımının Fransız pilotu Robert Consani ilk sırada yer aldı.

        İkinci sırayı NM Racing Mercedes-AMG pilotu Alexandre Papadopulos elde etti.

        Türk takımı Borusan Otomotiv Motorsport ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Temsilcimiz Berkay Besler ve takım arkadaşı Gabriele Piana'nın aracı damalı bayrağı üçüncü sırada geçerek podyuma çıktı.

        Bir başka Türk pilot Yağız Gedik ise yarışı 6. sırada tamamladı.

        GT4 Avrupa Serisi'nde İtalya etabının ikinci yarışı yarın 12.55'te koşulacak ve yine HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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