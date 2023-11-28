Görünüşü nedeniyle anne olmaması gerektiği söylendi! "Engelli insanları yargılamayın!"

Kimi kullanıcılar, anne olmanın Courtney'in hakkı olup olmadığını sorguladı hatta bebek için bile incitici yorumlar yapıldı ancak bebeği için fazlasıyla heyecanlı olan Courtney bunların hepsini görmezden geldi ve hayatındaki güzel şeylere odaklanmyı seçti.