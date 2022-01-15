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Gonca Vuslateri'den İzzet Yıldızhan'a 'mont'lu gönderme

Gonca Vuslateri, İzzet Yıldızhan’ın Gülşen ve Hadise'nin sahne kıyafetleri hakkında yaptığı yorumları eleştirmişti. Sosyal medya hesabından, "Çok korkuyorum sahnede ne giyeceğimize İzzet Yıldızhan karar verecek diye..." paylaşımında bulunan ünlü oyuncu, gazetecilere verdiği röportaj sırasında da ünlü türkücüye 'mont'lu göndermede bulundu

15.01.2022 - 14:51 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Başrollerini Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri’nin paylaştığı komedi türündeki “Her Şey Dahil” filminin Datça’da gerçekleşen çekimleri tamamlandı. İlk kez aynı projede yer alan Öz ve Vuslateri, filmin afiş çekimleri için önceki gün Maslak’ta bulunan bir stüdyo bir araya geldi.

    Eğlenceli geçen çekim sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, film hakkında konuştu. Röportaja, Gonca Vuslateri’nin sahne kıyafetleri nedeniyle kadın sanatçılara yaptığı eleştirilerden dolayı gündeme gelen izzet Yıldızhan’a yaptığı gönderme damga vurdu.

  • "BİZ ÇOK EĞLENDİK"

    Filmin çekim sürecinden bahseden Gürgen Öz, çok eğlenceli bir set geçirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

    Filmi Datça’da çok eğlenerek çektik. Gonca ile çok uzun süredir haberleşiyorduk. ‘Ya bir proje denk gelse de çalışsak’ diye. Benim çok beğendiğim bir aktris. Keza beni sette de çok güldürdü. Karavanda mezdekelerle, Gonca’nın dansları, esprileriyle geçti. Biz çok eğlendik, seyircinin de eğleneceğini biliyoruz.

  • "GONCA TAM BİR KOMEDYEN!"

    Rol Arkadaşı Gonca Vuslateri’den övgü dolu sözlerle bahseden Öz, “Türkiye’de kadın komedyen, aktrisler bir yana fakat komedyen anlamında Gonca tam bir komedyen ama bunu sektör, siz bilmiyorsunuz. Bunu gösterebilmek için bir zemin, platform lazım. Biz film çekimlerindeyken karavanda, sette bir şovlar, bir hikayeler, bir stand-uplar.... Böyle bir şey yok. Ben o kadar esprili bir insanımdır, ortamı bıraktım. Hala da kendisi beni bazı garip mesajlarla güldürüyor. Gün içinde sesli mesajlar atıyor. Gonca Vuslateri bir komedyen yeteneği." dedi.

  • "HİÇBİR SORUN YOK"

    Gürgen Öz, çekimler sırasında Datça’da çevre kirliliğine neden oldukları şeklinde çıkan haberlere açıklık getirdi. Öz, “Orası bir buçuk ay ağır bir dekor kurulmuş alan. İzinlerle kullanılmış. Toplaması da zaman alıyor. Set bittikten sonra ekip oradan dönüyor. Otelden iki saatte varılan zor bir lokasyon ve setin organize olma hali var. Ekipler uçaklara gidiyor. Bu bir-iki gün alan bir süreç. Orada en son bir ekip kalıyor. O ekipte alanı temizlemek için bulunan ekip. Temizleme öncesi dekorun sökülmesi, kamyonlara yüklenmesi gerekiyor. O aradaki bir günlük boşlukta orada gezen çevreci bir grup bunu görünce doğal alarak buna tepki gösteriyor. Yanlış anlıyor. Son derece hassasiyetle tabii. Ondan sonraki gün zaten orası tertemiz yapıldı. Bunları videoları paylaşıldı. Hiçbir sorun yok.” ifadelerini kullandı.

  • "ÇOK EĞLENCELİ BİR SET OLDU"

    Gonca Vuslateri, partneri Gürgen Öz’ün sözlerine atıfta bulunarak, "Mezdeke performansım Gürgen için hatta eşi Emily için yapılmış bir danstı.” dedi.

    Vuslateri, “Gerçekten çok eğlenceli bir set oldu. Biz de senaryoyu o kadar sevdik ki kendimizden bir şeyler ekledik. İki tane aynı frekansta buluşan oyuncularla set eğlenceye dönüşüyor.” şeklinde konuştu.

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