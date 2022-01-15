Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Başrollerini Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri’nin paylaştığı komedi türündeki “Her Şey Dahil” filminin Datça’da gerçekleşen çekimleri tamamlandı. İlk kez aynı projede yer alan Öz ve Vuslateri, filmin afiş çekimleri için önceki gün Maslak’ta bulunan bir stüdyo bir araya geldi.

Eğlenceli geçen çekim sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, film hakkında konuştu. Röportaja, Gonca Vuslateri’nin sahne kıyafetleri nedeniyle kadın sanatçılara yaptığı eleştirilerden dolayı gündeme gelen izzet Yıldızhan’a yaptığı gönderme damga vurdu.