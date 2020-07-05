TFF 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Mete Kalkavan, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Altan

Giresunspor: Metin Erol, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim (Dk. 59 Berkan Yıldırım),Mehmet Taş, Murat Akça, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk),Milinkovic (Dk. 69 Tanase),Renan Foguinho, Del Valle, Veysel Karani Ünal (Dk. 84 Alpay Koçaklı),Rusescu (Dk. 69 Özgür Can Özcan)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Obertan, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Dk. 87 Aykut Demir),Mehmet Murat Uçar, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 66 Cenk Ahmet Alkılıç),Hamroun (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu),Mücahit Albayrak, Scuk, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 66 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 3 Hamroun, Dk. 41 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Dk. 22 Murat Akça, Dk. 74 Numan Çürüksu, Dk. 83 Berkan Yıldırım (Giresunspor),Dk. 62 Hamroun, Dk. 90 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada BB Erzurumspor’da Jugurtha Hamroun rakip sahanın solundan ceza sahasına girerek topu kaleye yolladı. 0-1

26. dakikada Giresunspor’da Del Valle orta sahadan getirdiği topu Milinkovic’e yolladı. Milinkovic’in çektiği şut Kaleci Sehic’te kaldı.

41. dakikada BB Erzurunspor’da Ömer Şişmanoğlu’nun pasını Emrah Başsan ceza sahasından ağlara yolladı. 0-2

44. dakikada Giresunspor’da ceza sahasında topa sahip olan Dell Valle kaleyi yokladı. Top Kaleci Sehic’te kaldı.

47. dakikada Giresunspor’da orta sahadan gelen topu kontrol eden Muhammed Himmet gole çok yaklaşarak topu az bir farkla kalenin üzerinden auta attı.

50. dakikada Giresunspor’da Milinkovic, Rusescu’dan gelen pası kaleye gönderirken, top direkten döndü.

59. dakikada Giresunspor rakip sahada baskı kurarak Milinkovic’in pasını değerlendiren Veysel, topu kalenin üzerinden auta attı.

73. dakikada Giresunspor’da Dell Valle orta sahadan kaleye kadar getirdiği topu rakip oyuncularla girdiği mücadelede auta çıkardı.