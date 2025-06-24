Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde yeni sezon kombine fiyatları belli oldu - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği'nde yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 2025-2026 sezonu kombine kart fiyatları açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:56 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Birliği'nde kombine fiyatları belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kulüpten yapılan açıklamada, son 3 sezondan en az birinde kombine biletleriyle takımını yalnız bırakmayan taraftarların, 25-30 Haziran tarihlerinde Passolig kanalıyla yeni sezon kombine biletlerini alabileceği belirtildi.

        Kombine biletlerin genel satışının ise 1 Temmuz'da başlayacağı bilgisi verilen açıklamada, "Dileğimiz tüm Ankara yanımızda olsun, kırmızı kara formayı terletip armayı taşıyanları desteklesin, misafirlerimizi 'Burası Ankara' diye karşılasın. Bu yüzden kombine biletlerinin sınırlı sayıda paylaşılacağını önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

        Kombine fiyatları şöyle:

        - 25 Haziran 10.00'dan 30 Haziran 17.00'a kadar:

        Kale arkası: 4.000 TL

        REKLAM

        Maraton: 5.000 TL

        Kapalı: 6.000 TL

        VIP: 30.000 TL

        - 1 Temmuz 10.00'dan itibaren:

        Kale arkası: 8.000 TL

        Maraton: 10.000 TL

        Kapalı: 12.000 TL

        VIP: 30.000 TL

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Facianın izi! Minibüste can pazarı!
        Facianın izi! Minibüste can pazarı!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Damatsız düğün yapmıştı... Ağaçlık alanda ölü bulundu!
        Damatsız düğün yapmıştı... Ağaçlık alanda ölü bulundu!
        Poz verirken 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Poz verirken 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Katil balinaların yosun masajı!
        Katil balinaların yosun masajı!
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Habertürk Anasayfa