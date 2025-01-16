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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği, Çek sol bek Matej Hanousek'i transfer etti - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği, Çek sol bek Matej Hanousek'i transfer etti

        Gençlerbirliği, Çek sol bek Matej Hanousek'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 21:36 Güncelleme: 16.01.2025 - 21:36
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        Gençlerbirliği'nden transfer!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Çek sol bek Matej Hanousek'i kadrosuna kattı.

        Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yunanistan'ın Kallithea takımının formasını giyen 31 yaşındaki defans oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Türkiye'de bir dönem Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü formaları da giyen Hanousek, Gençlerbirliği'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim oldu.

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