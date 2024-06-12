Genç kadının hayatını kabusa çevirdi: "Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz arkam sağlam"

"ARKAM SAĞLAM BANA NE POLİS NE SAVCI BİR ŞEY YAPAMAZ"

Her şiddet olayı sonrası şikayetçi olduğunu ancak eşinin her seferinde serbest bırakıldığını belirten Leyla Akay, birçok kadın gibi öldürülmekten değil, çocuklarının öksüz kalmasından korktuğunu söyledi.

Hem kendisi hem de evlatları için Sinan Akay'dan kurtulmak isteyen Leyla Akay, yardım istedi. Gördüğü şiddetin tüm belgelerini mahkemeye sunduğunu belirten Akay, "Aldatıldığımı öğrendiğim gün eşim beni darbetti ve bıçakladı. Çocuklarımı da alıp annemin evine yerleştim.

Boşanmak istediğim eşim, geçtiğimiz hafta, 3 Haziran günü benimle buluşup, anlaşmalı boşanmak için konuşmak istediğini belirtti. Adliye binasının yanında buluştuk. Kendine ait olan otomobile bindim. Bir süre sonra bana yine hakaretler etmeye başladı. Arabayı durdurmasını istedim. Fakat eliyle ve bıçakla vurmaya başladı. Hayatımı kurtarmak için kendimi arabadan atmak isterken saçımdan tuttu. Arkadan gelen başka bir araç sürücüsü durumu fark edip, kornaya bastı. Eşim, adamı fark edince beni orada atıp uzaklaştı. Her tarafım kanlar içinde ve kıyafetlerim yırtılmıştı. Bana vururken 'Seni öldüreceğim, yüzüne kezzap dökeceğim' diye tehdit ediyordu. Beni her dövdüğünde, 'Arkam sağlam, bana bir şey olmaz. Bak seni kaç kere dövdüm, bıçakladım. Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz' diyordu. Yaşadıklarıma bakınca haklı olduğunu görüyor ve korkuyorum" diye konuştu.