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        Haberler Magazin 'Gelin Takımı 2'nin oyuncuları şelalede - Magazin haberleri

        'Gelin Takımı 2'nin oyuncuları şelalede

        'Gelin Takımı 2' adlı sinema filmi için Ege bölgesinde bulunan Şebnem Bozoklu, set arasında rol arkadaşlarıyla gittikleri bir şelalede keyfini çıkarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 13:16 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:16
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        Gelinler şelalede
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        Oyuncu Şebnem Bozoklu, başrollerinde yer aldığı 'Gelin Takımı 2' filminin çekimleri için şu sıralar Fethiye'de bulunuyor.

        Nilperi Şahinkaya, Barış Yıldız, Baran Bölükbaşı, Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu ve Seda Bakan
        Nilperi Şahinkaya, Barış Yıldız, Baran Bölükbaşı, Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu ve Seda Bakan

        Şebnem Bozoklu'ya başrollerde; Nilperi Şahinkaya, Seda Bakan, Ecem Erkek, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu eşlik ediyor.

        Çekimlerin yanı sıra set arası eğlenceli anlar yaşayan Şebnem Bozoklu, rol arkadaşlarıyla şelalede çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #şebnem bozoklu
        #gelin takımı 2

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