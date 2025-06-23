'Gelin Takımı 2'nin oyuncuları şelalede
'Gelin Takımı 2' adlı sinema filmi için Ege bölgesinde bulunan Şebnem Bozoklu, set arasında rol arkadaşlarıyla gittikleri bir şelalede keyfini çıkarıyor
Oyuncu Şebnem Bozoklu, başrollerinde yer aldığı 'Gelin Takımı 2' filminin çekimleri için şu sıralar Fethiye'de bulunuyor.Nilperi Şahinkaya, Barış Yıldız, Baran Bölükbaşı, Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu ve Seda Bakan
Şebnem Bozoklu'ya başrollerde; Nilperi Şahinkaya, Seda Bakan, Ecem Erkek, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu eşlik ediyor.
Çekimlerin yanı sıra set arası eğlenceli anlar yaşayan Şebnem Bozoklu, rol arkadaşlarıyla şelalede çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.