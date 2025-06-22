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        Haberler Bilgi Yaşam Gece olunca korkuya kapılıyorsanız, sebebi bu hastalık olabilir.

        Uykudan korkmak mümkün mü? Hipnofobi hakkında bilmeniz gerekenler

        Gece uyumaya hazırlanırken yoğun kaygı hissediyor, uykuda başınıza kötü bir şey geleceğinden mi korkuyorsunuz? Belki de yaşadığınız şey, farkında olmadığınız bir fobi: Hipnofobi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:30
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        Belki de yaşadığınız şeyin adı Hipnofobi
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        Uyuyamıyor musunuz, hatta uyumaktan mı korkuyorsunuz? Belki de basit bir uyku problemi sandığınız şey, aslında ciddi bir fobiye işaret ediyor: Hipnofobi.

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        UYKUDAN KORKMA HASTALIĞI (HİPNOFOBİ) NEDİR?

        Hipnofobi, yani uykudan korkma hastalığı, yaygın görülen fobiler arasında yer alan bir kaygı bozukluğudur. Cinsiyet fark etmeksizin her bireyde görülebilecek bu rahatsızlık, genellikle çocuklukta yaşanan travmalarla ilişkilendirilir. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bu fobi, çeşitli tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabilir.

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        Hipnofobi hastaları, uyku sırasında başlarına kötü bir şey geleceğinden korkar ve bu korkuya karşı koyamayacaklarını düşünerek yoğun çaresizlik hissi yaşayabilir. Bazı bireyler ise, kötü rüyalar görecekleri endişesiyle uyumaktan kaçınabilir. Bu kişiler uykuya dalsalar dahi huzursuz ve kesintili bir uyku süreci geçirir. Sürekli yorgunluk, bitkinlik ve ruhsal çöküntü, bu durumun gündelik yaşamdaki başlıca etkileri arasında yer alır.

        UYKUDAN KORKMA HASTALIĞININ NEDENLERİ

        Hipnofobinin ortaya çıkışında birçok farklı etken rol oynayabilir. Kesin bir nedeni olmamakla birlikte, en yaygın görülen iki tetikleyici unsur uyku felci ve kabuslardır.

        Uyku felci, uyanma sırasında geçici olarak hareket edememe durumudur. REM uykusu evresinde vücut doğal olarak kas hareketlerini kısıtlar. Bu evrede ani uyanmalar, kişinin birkaç saniye veya dakika boyunca hareket edememesine neden olabilir. Bu kısa ama sarsıcı deneyim, bireyde kalıcı korkulara yol açabilir.

        Uyku felci genellikle kabuslarla birleştiğinde, kişi gerçekmiş gibi algılanan halüsinasyonlar görebilir. Bu tür deneyimlerin tekrar etmesi, bireyde uykuya karşı yoğun bir kaygı gelişmesine sebep olur.

        Kabuslar, özellikle bilinçaltındaki olumsuz düşünceler, geçmiş travmalar, stres, alkol kullanımı veya bazı ilaçlar nedeniyle tetiklenebilir. Sık sık kabus görmek, psikolojik bir rahatsızlığın işareti olabilir ve zamanla uykudan korkma durumuna dönüşebilir.

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        Bunun dışında, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilerde de hipnofobi gelişebilir. Uyurken yaşanmış doğal afetler, hırsızlık, yangın gibi travmatik olaylar, kişinin kendini güvende hissetmemesine neden olarak uykudan kaçmasına yol açabilir.

        Bazı bireylerde ise herhangi bir tetikleyici olmaksızın bu korkunun geliştiği görülebilir.

        UYKUDAN KORKMA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

        Hipnofobi, hem zihinsel hem de fiziksel belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle uyku zamanı yaklaştığında ortaya çıkan kaygı, bireyin yaşam kalitesini ciddi oranda düşürebilir. Bu rahatsızlığa sahip kişiler, uyku hakkında konuşurken dahi huzursuzluk hissedebilir.

        Yaygın belirtiler arasında şunlar yer alır:

        - Uyuma düşüncesiyle birlikte gelişen anksiyete

        - Duygu durum değişiklikleri ve huzursuzluk

        - Uyumaktan kaçınma veya uyuyamama hali

        - Nefes darlığı, hızlı solunum

        - Terleme, ağız kuruluğu

        - Mide bulantısı veya kusma

        - Göğüste sıkışma hissi, çarpıntı

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        - Kronik yorgunluk ve halsizlik

        - Depresyon ve genel kaygı bozukluğu

        UYKUDAN KORKMA HASTALIĞININ TEDAVİSİ

        Uykuya karşı duyulan korku, sağlıklı bir yaşam için gereken dinlenme sürecini bozarak ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu nedenle hipnofobi belirtileri yaşayan bireylerin uzman bir psikiyatristten destek almaları önemlidir.

        Tedavi sürecinde öncelikle bu korkuyu tetikleyen temel nedenlerin tespit edilmesi gerekir. Pek çok vakada, yaşanan bir travma (örneğin deprem, kaza, kayıp gibi) bu fobinin temelini oluşturur. Dolayısıyla, asıl problem çözülmeden fobinin ortadan kalkması zordur.

        Tedavi sürecinde destekleyici yöntemler de oldukça etkilidir. Bunlar arasında:

        - Meditasyon ve nefes egzersizleri

        - Yoga

        - Rahatlatıcı müzikler

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        - Kafein ve alkol tüketiminden kaçınmak

        - Uyku öncesinde güven ortamı oluşturmak

        Hipnofobi tedavisinde iki temel yöntem öne çıkar:

        - İlaç Tedavisi: Antidepresanlar veya uyku düzenleyici ilaçlar, kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

        - Psikoterapi: Özellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT), uyku korkusunu tetikleyen düşünceleri dönüştürmekte oldukça etkilidir. Kişi, uykuya dair yanlış inançlarını yeniden yapılandırarak daha sağlıklı bir uyku alışkanlığı geliştirebilir.

        Ayrıca, bireyin ailesi veya yakın çevresi tarafından desteklenmesi, tedavi sürecinin daha hızlı ve etkili ilerlemesini sağlar. Doğru tedavi ve sosyal destek ile hipnofobi büyük ölçüde kontrol altına alınabilir ya da tamamen ortadan kaldırılabilir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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