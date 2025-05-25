Uyku apnesi, hayat kalitesini sessizce törpülüyor: Ne gibi önlemler alınmalıdır?

Uyku apnesi, hayat kalitesini sessizce törpülüyor: Ne gibi önlemler alınmalıdır?

Geceleri nefes durmaları, sabah yorgunluğu, gün boyu halsizlik… Tüm bu belirtilerle yaşayan binlerce kişi, aslında uyku apnesiyle mücadele ediyor olabilir. Peki, bu sinsi hastalığı fark edip önlemek mümkün mü?

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UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun ani ve tekrarlayan şekilde durmasıyla ortaya çıkan bir uyku bozukluğudur. Bu durum, hava yollarının tıkanması sonucu solunumun kesilmesine neden olur. Tedavi edilmediği takdirde, uyku apnesi, şeker hastalığı, inme ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uyku apnesi, genellikle erkeklerde daha sık görülür ve ülkemizde %5 ila 10 arasında bir yaygınlık oranına sahiptir.

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UYKU APNE SENDROMUNDAN KİMLER ŞÜPHELENMELİDİR?

Uyku apnesi sendromu, aşağıdaki şikayetleri taşıyan bireylerde şüphe uyandırmalıdır:

- Horlama

- Tatminsiz uyku ve sabahları dinlenememiş uyanma

- Uykuda boğulma hissi

- Solunum durması

- Gece terlemesi (özellikle baş ve boyun bölgesinde)

- Sabah baş ağrıları

- Gündüz uyuklama hali ve uyuma isteği

- Konsantrasyon zorluğu ve hafıza kaybı

- Gece sık idrara çıkma - Depresyon ve sinirlilik - Çarpıntı ve hipertansiyon UYKU APNE SENDROMUNUN RİSKİ ARTIRAN FAKTÖRLER Aşağıdaki durumlar, uyku apnesi riskini artırabilir: - Aşırı kilo - Erkek cinsiyet (Erkeklerde daha yaygındır) - Kısa ve kalın boyun (Erkeklerde boyun çevresi 43 cm’den, kadınlarda 38 cm’den fazla ise) REKLAM - Büyümüş bademcikler ve geniz eti (Çocuklarda uyku apnesinin yaygın nedeni) - Yaş (Orta yaş üzerindeki bireylerde daha sık görülür) - Alkol, sakinleştirici ve uyku ilaçlarının kullanımı - Sigara içmek - Kalp ve damar sorunları (Apne sırasında oksijenin düşmesi, kalp krizine neden olabilir) - Gündüz uyuklama hali (Uyku kalitesinin düşmesi nedeniyle gündüz uyuma isteği ve halsizlik) - Beyin faaliyetlerinde bozulma (Unutkanlık, yorgunluk, dikkat eksikliği) UYKU APNESİ TÜRLERİ Uyku apnesi üç farklı tipe ayrılmaktadır: - Santral Uyku Apnesi: Uyku sırasında nefes alma dürtüsünü gerçekleştiren kaslardan sinyal alınmaması sonucu ortaya çıkar.

- Obstrüktif Uyku Apnesi (Tıkayıcı): Hava yolundaki tıkanıklık nedeniyle oksijenin vücuda yeterince ulaşamaması sonucu oluşur. REKLAM - Mikst Uyku Apnesi (Karma): Santral ve obstrüktif uyku apnesinin bir arada görüldüğü uyku apnesi türüdür. UYKU APNESİ İLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ Uyku apnesi ile başa çıkmak için aşağıdaki önlemler alınabilir: - Kilo kontrolü sağlamak - Hava nemlendiricisi kullanmak - Uyku pozisyonuna dikkat etmek - Sigara ve alkolden kaçınmak UYKU APNESİNE NE İYİ GELİR? Uyku apnesi semptomlarını hafifletmek için aşağıdaki doğal yöntemler kullanılabilir: - Oda Sıcaklığı Ayarlamak: Oda sıcaklığının 16 derece civarında olması uyku kalitesini artırabilir. - Lavanta Kullanmak: Kaygıyı azaltan lavanta, rahatlamayı sağlayarak uykuya geçişi kolaylaştırır. REKLAM - Magnezyum Desteği Almak: Magnezyum içeren gıdalar (muz, ıspanak, avokado) uyku apnesine iyi gelir. - Bal Kullanmak: Antioksidan özellikleri ile bal, boğazı yatıştırarak rahat bir uyku sağlar.

- Yoga Yapmak: Boğaz kaslarını gevşeterek uyku apnesi semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock