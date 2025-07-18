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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'de ateşkes müzakerelerinde esirler konusu görüşülecek | Dış Haberler

        Gazze'de ateşkes müzakerelerinde esirler konusu görüşülecek

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ulaşabilmek için İsrail ile Hamas arasında süren müzakerelerde, arabulucuların serbest bırakılacak Filistinli esirler konusunda bir teklif sunduğu ve bu teklifin görüşüleceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 06:41 Güncelleme: 18.07.2025 - 06:42
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        Gazze'de ateşkes müzakerelerinde esirler konusu görüşülecek
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, serbest bırakılacak Filistinli esirler konusunun da uzlaşılması zor bir başlık olarak öne çıktığı belirtildi.

        Arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD'nin serbest bırakılacak Filistinli esirlere ilişkin teklif sunmasına karşın bu konu üzerine müzakerelerin henüz başlamadığı, Hamas'ın yanıtının müzakerelerin devam edip etmeyeceğini belirleyeceği kaydedildi.

        Öte yandan, üzerinde bir türlü uzlaşılamayan İsrail ordusunun Gazze'den çekilme haritasına ve takvimine ilişkin konuda, arabulucuların İsrail'in yeni önerisini de Hamas'a sunduğu aktarıldı.

        Yeni öneride, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus şehirlerini ayıran Morag Koridoru'ndan çekilmesinin yanı sıra tampon bölgenin de daraltılmasını içerdiği ileri sürüldü.

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        Habere göre, Doha'da devam eden müzakerelere katılan kaynaklar, müzakerelerin olumlu ilerlediğini fakat hala taraflar arasında büyük anlaşmazlıkların bulunduğunu söyledi.

        Teklifi teslim alan Hamas'ın değerlendirmeyi hafta sonu yapacağı belirtildi.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde ise yeni önerisinde İsrail'in Mısır sınırından kuzeye doğru yaklaşık 1,5 kilometre genişliğindeki bir alanda kalmak ve tüm Gazze Şeridi'nin çeperinde 1 kilometre genişliğinde tampon bölge oluşturmak istediği kaydedildi.

        Arabulucular tarafından güncellenen ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması konusunu içeren son teklifte, serbest bırakılacak Filistinli ve İsrailli esirler arasındaki oranın belirtildiği, serbest bırakılacak isimlerin ise müzakerelerde kesinleşmesinin beklendiği ifade edildi.

        GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

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        AA'nın haberine göre Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

        Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

        Taraflar, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze'deki 10 sağ, 18 ölü İsrailli esirin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin Doha'da müzakereleri sürdürürken anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

        İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürmeyi ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.

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        #gazze
        #israil
        #haberler
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