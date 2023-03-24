GAZİANTEP İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 05:02
İftar Vakti (Akşam): 18:52
Teravih Namazı (Yatsı): 20:07
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:00
İftar Vakti (Akşam): 18:52
Teravih Namazı (Yatsı): 20:07
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 04:59
İftar Vakti (Akşam): 18:54
Teravih Namazı (Yatsı): 20:09
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:57
İftar Vakti (Akşam): 18:55
Teravih Namazı (Yatsı): 20:10
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı
Sahur Saati (İmsak): 04:55
İftar Vakti (Akşam): 18:56
Teravih Namazı (Yatsı): 20:11