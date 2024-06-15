Gamze Özçelik balayı yerine yardım götürmeye gitti
Geçtiğimiz hafta evlenen Gamze Özçelik ve Reshad Strik, balayı yerine Tanzanya'ya gitti. İhtiyaç sahiplerine yardım götüren Özçelik ve Strik, Kurban Bayramı'nı bölgede geçirecek
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Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, meslektaşı oyuncu Reshad Strik ile evlenmişti.
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Yakın arkadaşlarının ve aile bireylerinin yer aldığı sade bir tören ile dünyaevine giren çiftten Reshad Strik, düğün sonrası sevincini; "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" sözleriyle dile getirmişti.
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Gamze Özçelik Strik ise eşinin paylaşımına; "İnşallah... Şimdi birlikte yollara düşme zamanı" sözleriyle karşılık vermişti.
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Çift, balayı yerine Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerine yardım götürdü. Özçelik ve Strik'i, Umuda Koşanlar Derneği ekibi yolcu etti. Kurban Bayramı'nı Tanzanya'da geçirmeye karar veren ikili Hz. Hatice Külliyesi'ne fidan dikti. Özçelik, eşini etiketleyerek kırmızı kalp koydu.
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Öte yandan Avustralya'nın Canberra şehrinde dünyaya gelen Reshad Strik, birçok Türk yapımı televizyon dizisinde rol aldı. Strik, 'Ailenin Yeni Üyesi' adlı belgeselle de tanınıyor.