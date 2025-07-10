Galatasaray yeni sezona hazırlanıyor!

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde akşam yapılan antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman pas çalışmasıyla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Daha sonra futbolcular, iki gruba ayrıldı ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

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Antrenmanda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi planlanan program dahilinde takımdan ayrı bireysel çalıştı.

İzinli olan Roland Sallai, Davinson Sanchez, Alvaro Morata ve yeni transfer Leroy Sane ise antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.