Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya
Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Juventus'un yıldızı için karşı karşıya geldiği iddia edildi
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Çizme basınından Gazzetta'nın haberine göre; Juventus'un yeni teknik direktörü Thiago Motta'nın planları arasında olmayan Filip Kostic, kendisine takım aramaya başladı.
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Haberin devamında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Sırp kanat oyuncusu için şimdiden transfer hamleleri yaptığı iddia edildi.
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Siyah-beyazlı kulübün yönetimi, Filip Kostic için başlangıçta 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği aktarılan bilgiler arasında.
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Geçtiğimiz sezon takımı Juventus ile tüm kulvarlarda 33 kez boy gösteren 31 yaşındaki futbolcu, 4 asistlik performans sergiledi.