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Galatasaray'ın bu sezonki rakipleriyle maçları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

10.09.2020 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 62 sezonda Fenerbahçe ile 126 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 61 kezle MKE Ankaragücü karşısında alan Galatasaray, en çok golü de (204) yine başkent ekibine attı.

En fazla golü (158) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 48 defa mücadele ettiği Kayserispor'a ise sadece 3 kez mağlup oldu.

BU SEZONKİ RAKİPLERLE MAÇLAR

Galatasaray'ın, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

TakımlarOGBMAY
Fenerbahçe126344250122158
Beşiktaş124454336153126
MKE Ankaragücü9861201720485
Trabzonspor94412231121109
Gençlerbirliği9243331615498
Göztepe563113128439
Kayserispor483114310837
Antalyaspor48291279746
Denizlispor4026867436
Konyaspor3828827521
Çaykur Rizespor3825768537
Kasımpaşa3221656629
Sivasspor2818556236
İstanbul Başakşehir2411763935
Fatih Karagümrük12921259
Alanyaspor85122111
Yeni Malatyaspor631285
BB Erzurumspor211-21
Gaziantep FK211-53
Hatayspor------

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