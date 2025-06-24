Galatasaray'da Victor Nelsson ile ayrılık zamanı
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Roma'ya kiraladığı Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
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Sarı-kırmızılı ekipte stoper rotasyonu şekilleniyor. Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezon planlarında yer almayan Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson ile yolların ayrılması bekleniyor.
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma’ya kiralanan ancak İtalya’da beklentilerin altında kalan Nelsson, Galatasaray’a geri dönmesine rağmen kadroda düşünülmüyor.
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Teknik heyet, stoper hattında yeni isimlere yönelirken, yönetim de oyuncunun bonservisinden gelir elde etme planında.
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Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için en az 10 milyon Euro’luk bir bonservis geliri hedefliyor.
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Şu ana kadar İtalya’dan iki kulüp, Torino ve Hellas Verona, Nelsson’un transferi için devreye girdi.
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Her iki kulübün de oyuncunun şartlarını araştırdığı ve temaslara başladığı öğrenildi.
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Nelsson, 2024–2025 sezonunda Galatasaray ve Roma formalarıyla toplam 23 resmi maçta forma giydi ancak skor katkısı sağlayamadı.
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Özellikle Roma’daki performansı teknik ekipler açısından soru işareti yarattı.
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Sarı-kırmızılılar, oyuncunun ayrılığıyla hem maaş yükünden kurtulmak hem de yeni transferler için kaynak yaratmak istiyor. Nelsson’un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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