Montella, Yunus Akgün için, "Akgün'de sınırsız yetenekli ve klas. Hızlı, ileride çabuk, çok teknik ve gol anlarında soğukkanlı. Maalesef Galatasaray'dan kiraladık. Burada beni en çok şaşırtan oyuncu oldu" ifadelerini kullandı.