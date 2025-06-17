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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray'da Sadık Emir Kabaca ile yollar ayrıldı! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray'da Sadık Emir Kabaca ile yollar ayrıldı!

        Galatasaray, milli basketbolcu Sadık Emir Kabaca ile yollarını ayırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 20:05 Güncelleme: 17.06.2025 - 20:05
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        Galatasaray'da Emir Kabaca ile yollar ayrıldı!
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        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sadık Emir Kabaca'yla yollarını ayırdı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki basketbolcuya hizmetleri için teşekkür edilerek, şöyle denildi:

        "Sadık Emir Kabaca, sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ile kulübümüze hizmet etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor; profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."

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