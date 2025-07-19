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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Morutan ile yollar ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Morutan ile yollar ayrıldı!

        Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, bonservisiyle birlikte Aris'e transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:11
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        Galatasaray'da ayrılık!
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        Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti, Olimpiu Morutan bonservisiyle birlikte Aris'e transfer oldu.

        Rumen futbolcu, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Aris ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Selanik ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

        Galatasaray'ın 2021 yazında 4.1 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Morutan, beklentileri karşılayamazken, 3 sezon boyunca Pisa ve Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giydi.

        Son olarak geçtiğimiz sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak geçiren Olimpiu Morutan, takımında 10 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist kaydetti.

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