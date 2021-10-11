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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si dış basında!

İstanbul'da düzenlenen Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, takımlar cephesinde ve Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı

11.10.2021 - 15:04 | Güncelleme: MOTOR SPORLARI

  • Pilotlar klasmanında liderliğin Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'dan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen'e geçtiği dünkü yarıştan zaferle ayrılan Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas'ın elde ettiği başarı, takımı tarafından memnuniyetle karşılandı.

     

  • Mercedes'ten yapılan açıklamada, İstanbul Park'taki hava koşullarının yarışın derecesinde önemli rol üstlendiği belirtilerek, "Hafif bir yağışın eşliğinde sürekli nem içinde kalan pistte Valtteri, harika bir zafer elde etti. En hızlı pist derecesine ulaşarak da fazladan puanlar kazandırdı." değerlendirmesinde bulunuldu.

     

  • İçten yanmalı motorunu değiştirdiği gerekçesiyle 11. sıradan başladığı yarışı 5. sırada tamamlayan Hamilton'ın performansı için de "Lewis, aldığı 10 sıra geriden başlama cezasına rağmen özellikle yarışın başlarında birçok aracı geride bıraktı. İnatçı yağmur bulutları ve sisli havaya rağmen pilotlarımızın gösterdiği performanstan mutluyuz." şeklinde görüş belirtildi.

     

  • RED BULL VE FERRARI SONUÇTAN MEMNUN

    Yarışı ikinci sırada tamamlayan Verstappen ve üçüncülüğe ulaşan Meksikalı pilot Sergio Perez'in takımı Red Bull da İstanbul'dan mutlu dönenler arasında yer aldı.

  • Red Bull'dan yapılan açıklamada, iki pilotun İstanbul'da podyuma çıkması önemli bir başarı olarak nitelenerek, "Max Verstappen'in Formula 1 pilotlar klasmanında yeniden zirveye çıkması, harika bir işti. Hamilton ile yarış boyu başa baş bir mücadele veren Sergio Perez ise Fransa Grand Prix'sinden sonra ilk kez podyumda yer alarak takımımızın çifte zaferinde önemli rol oynadı." ifadeleri kullanıldı.

     

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