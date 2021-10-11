İstanbul Park'ın zorlu olduğunun altını çizen Ferrari'nin takım direktörü Mattia Binotto, "Kazanmaya çalıştık. İstanbul Park'taki yarışın yaklaşık 3'te 2'si ıslak zeminde geçti. Charles, pistte iyi bir hız yakalayarak bir ara üçüncülüğe kadar çıktı ve liderlik için mücadele etti. Bu yarışta kazanmak için stratejiler geliştirdik. Çok gergin bir yarış oldu. Cuma günü kuru zeminde yapılan antrenman turlarında, yarışta iyi dereceler çıkarabileceğimizin sinyalini vermiştik. İstanbul Park, çok fazla özveri gerektiren bir pist ve biz de ne kadar mücadeleci olduğumuzu gösterdik. Bu nedenle 16 puan kazanmamıza rağmen hala tam olarak tatmin edici bir sonuç alamadığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.