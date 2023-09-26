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        Haberler Yaşam Filler gerçekten farelerden korkuyor mu?

        Filler gerçekten farelerden korkuyor mu?

        Fillerin farelerden korktuğu fikri, çizgi filmlerde popüler bir mecaz haline gelmeden çok önce vardı. Peki, Dumbo'da Timothy Mouse ile ilk tanıştığı sahneyi hatırlıyor musunuz? Televizyonda fillerin fare görünce sindiği buna benzer sayısız sahne var. Yaklaşık 6 bin kiloluk bir fil neden küçük, zararsız bir fareden korksun ki?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 14:22 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:22
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        • 1

          Bu sadece televizyon programlarında değil. İnsanlar aslında fillerin farelerden kaçtığını gördüler. Bu manzaraların devamı olabilir mi? Gerçeği kurgudan ayırmanın vakti geldi.

        • 2

          FİLLER FARELERDEN KORKAR MI?

          Popüler inanışın aksine filler farelerden korkmaz. Sirk fil eğitmeni Troy Metzler teoriyi kendisi test etmeye koyuldu. Kendi fil ve fare deneyini gerçekleştirdi. Gösterisinde Metzler, tepkisini görmek için bir filin önüne bir fare tuttu.

        • 3

          Şaşırtıcı bir şekilde fil, minik yaratıkla ilgilenmiyormuş gibi görünüyordu. Böylece küçük bir farenin güçlü fili korkutmadığını kanıtladı.

        • 4

          FİLLER NEDEN FARELERDEN KAÇAR?

          Bunun nedeni fillerin çok iyi görememesidir. Bunu siz de yaşamış olabilirsiniz; Sessizce oturduğunuzu ve bir böceğin uçup gittiğini hayal edin.

        • 5

          Onu yalnızca çevresel görüşünüzde fark edersiniz, ancak bu, ters yöne koşmanız için yeterlidir. Hatta küçük bir çığlık bile atabilirsiniz ve sakinleştiğinizde onun sadece zararsız bir uğur böceği olduğunu görebilirsiniz.

        • 6

          Filler için de durum aynıdır. Fareyi net göremezler. Fare o kadar hızlı hareket ediyor ki onları ürkütüyor. Bu aynı zamanda farenin Metzler'in elindeki sirk filini neden hareket ettirmediğini de açıklıyor.

        • 7

          EFSANE NEREDEN GELDİ?

          Fillerin farelerden korktuğu fikri, çizgi filmlerde popüler bir mecaz haline gelmeden çok önce vardı. MS 77'ye kadar uzanan bir Yunan masalı bu inancı destekledi. Hikayede bir fare filin hortumuna tırmanıyor ve onu delirtiyor. Daha yakın zamanlarda, 1600'lerde, fareler ve fil efsanesine ilişkin popüler bir açıklama ortaya çıktı.

        • 8

          İrlandalı bir doktor olan Allen Moulin, fillerin boğazlarında küçük koruyucu kıkırdak olan epiglot olmadığına inanıyordu. Bu kıkırdak boğulmayı önlemek için yabancı cisimleri dışarıda tutar. Moulin, farenin filin boğazına girmesi durumunda hava yolunu tıkayabileceğine inanıyordu. Ve bu, bir fil ile bir fare arasındaki ilişkinin popüler açıklaması olarak hizmet etti.

        • 9

          İnsanlar fillerin epiglottis kıkırdağına sahip olduğunu çok sonra fark edeceklerdi. Yani fare yüzünden boğulmak gerçek bir risk değil.

        • 10

          Dahası, fil araştırmacısı Richard Lair, bir filin, içine tırmanan bir fareyi kolaylıkla hortumundan çıkarabileceğini belirtti.

        • 11

          DİĞER HAYVANLAR FARELERDEN KORKAR MI?

          Etrafta koşuşturan bir fare her hayvanı ürkütebilir.

        • 12

          Koruyucu refleksler, hayvanların etrafta koşan beklenmedik yaratıklardan korkarak geri sıçramasını sağlayacaktır.

        • 13

          Atlar, kediler veya köpekler gibi birçok hayvan, bir fare yanından geçtiğinde geri sıçrayacaktır.

        • 14

          HANGİ KÜÇÜK HAYVAN BİR FİLİ KORKUTUR?

          Filler farelerden korkmuyor olabilir ama onları korkutan başka bir küçük hayvan daha var. Arılar! Küçücük bir arı devasa file ne yapabilir? Fazla değil.

          Fillerin derileri çok kalındır. Yani arının iğnesi çok fazla zarar veremez. Ancak Afrika arıları oldukça saldırgan olabiliyor. Yüzlerce saldırarak fili her yere sokuyorlar. Saldırı sırasında arılar gövde, göz, ağız gibi hassas bölgeleri sokabilirler.

        • 15

          Araştırmacılar Asya fillerinin de arılardan korktuğunu buldu. Genç fil buzağıları arı sokmalarına karşı daha savunmasız olabilir. Bazıları binlerce arıdan oluşan büyük bir sürünün genç bir file ciddi şekilde zarar verebileceğine inanıyor.

        • 16

          ARILAR FİLLERİ NASIL KURTARABİLİR?

          Fil koruma uzmanları, fillerin arı korkusunu hayatlarını kurtarmak için kullanıyor. Filler yiyecek ararken tarım alanlarına da girebilirler. Mahsullerini koruyan çiftçiler, etrafta dolaşan fillere veya kendilerine zarar verebilir.

          Çiftçiler artık filleri korkutmak için çitlerinin üzerine arı kovanları koyuyorlar. Filler çiti geçmeye çalıştıklarında arıları rahatsız ediyorlar.

          Vızıldayan arı sesleri filleri çiftlikten uzaklaştırmaya yetiyor. Bu strateji şimdiden büyük başarı gösteriyor.

          Filler muhteşem yaratıklardır. Devasa boyutlarının yanı sıra, aynı zamanda zeki ve nazik devlerdir. Artık arkadaşlarınıza filler, fareler ve arılar arasındaki ilişki hakkındaki gerçeği anlatarak onları etkileyebilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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