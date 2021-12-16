Filipinler'de 'Süper tayfun' Rai alarmı

Ortak Tayfun Uyarı Merkezi, rüzgarın hızının saatte 260 kilometreye ulaşacağı tahmininde bulunarak, kasırganın 5. dereceye eş değer olabileceği bilgisini paylaştı. Bölgede pek çok yer için tahliye çalışmaları hızlandırıldı.

Bunun yanı sıra Filipinler Meteoroloji Bürosu PAGASA, yarın sabaha kadar sağanak beklendiğini aktararak, Mindanao ve Visayas adalarında olası yağışların su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.