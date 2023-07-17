Filenin Sultanları dünyanın zirvesinde!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yine ülkemizin gurur kaynağı oldu. ABD'de oynanan finalde Çin'i 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları, dünya sıralamasında zirveye çıktı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde tarih yazdı. Filenin Sultanları, ABD’nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan final maçında Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde şampiyon oldu.
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Milliler, 2018 yılında Milletler Ligi'ni ikincilikle tamamlarken, 2021'de üçüncü; 2019 ve 2022 yıllarında ise 4’üncü olmuştu.
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DÜNYA SIRALAMASINDA ZİRVEYE ÇIKTIK
Ay-yıldızlılar, bu tarihi zaferle birlikte ABD'yi geride bırakarak dünya sıralamasında da ilk kez liderliğe yükseldi.
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Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyaları Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
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Kaptan Eda Erdem Dündar'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından milli oyuncular, salonda büyük sevinç yaşadı.
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Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.
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'EN DEĞERLİ OYUNCU' MELİSA VARGAS!
Yapılan oylamalarla "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" Melisa Vargas seçildi.
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Ligin rüya takımında ise "en iyi orta oyuncu" Zehra Güneş, "en iyi libero" Gizem Örge, "en iyi pasör çaprazı" Melisa Vargas yer aldı.
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ÜSTÜNDAĞ: DEVAMI GELECEK
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türkiye'nin 100. yılında bu kupayı kazandık. Milletler Ligi'nin şampiyonluğunun yanı sıra dünya sıralamasında da bir numaraya yükseldik." dedi. Üstündağ, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok emek vererek bu ülkeye layık olmaya çalıştıklarını ifade etti.
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Kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Üstündağ, "Türkiye'nin 100. yılında bu kupayı kazandık. Milletler Ligi'nin şampiyonluğunun yanı sıra dünya sıralamasında da bir numaraya yükseldik. Bu kolay değil. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Camiamla ve ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bunun devamı gelecek." diye konuştu.
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SANTARELLI: BUNU HAYAL EDEMEZDİM
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli de şampiyon oldukları için çok gururlu olduğunu vurgulayarak, "Her başantrenörün görmek istediği şeyi gördüm. Bu kadar oyuncu bu hedef için çalıştı. Buraya geldiğimde bunu hayal edemezdim. Şu anda birlikte çalıştığım oyuncular olağanüstü. Federasyonumuz çok iyi. Şu an bu şampiyonluğu kutlayacağız. Çok iyi bir iş çıkardık." değerlendirmesini yaptı.
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EDA ERDEM DÜNDAR: YILLARIN EMEĞİ VAR
A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar ise şampiyonluktan dolayı kendisini rüyada gibi hissettiğine dikkati çekerek, "İnanılmaz mutlu ve gururluyum. Yılların emeği var. Bu tarihi yazan ekibin arasında bulunduğum için çok mutlu ve gururluyum." ifadesini kullandı.
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