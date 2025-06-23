2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) 2. etap sona erdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı. 4. ve son maçta karşılaştığı Brezilya’ya 3-1 mağlup olan ay-yıldızlı takım, bu sonuçla sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. 2025 FIVB Milletler Ligi puan durumu tablosunda Türkiye’nin yeri değişirken, Filenin Sultanları’nın 3. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı ve hangi rakiplerle karşılaşacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler? İşte, Milletler Ligi Türkiye 3. hafta maç programı…