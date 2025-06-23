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        Haberler Bilgi Spor FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025: Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak? Milletler Ligi Türkiye maç takvimi

        Filenin Sultanları 3. hafta maç programı 2025: Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

        2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) 2. hafta maçları tamamlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul etabındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, organizasyonda ilk yenilgisini alırken Milletler Ligi puan durumu tablosunda Türkiye'nin yeri değişti. Şimdi ise tüm gözler Filenin Sultanları 3. hafta maç takvimine çevrilmiş durumda. 2025 FIVB Milletler Ligi maç programı ile Türkiye'nin 3. hafta maç tarihleri, rakipleri ve maçların nerede oynanacağı belli oldu. Peki, Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman başlayacak, nerede oynanacak, rakipleri kimler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 11:53 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:19
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        • 1

          2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) 2. etap sona erdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı. 4. ve son maçta karşılaştığı Brezilya’ya 3-1 mağlup olan ay-yıldızlı takım, bu sonuçla sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. 2025 FIVB Milletler Ligi puan durumu tablosunda Türkiye’nin yeri değişirken, Filenin Sultanları’nın 3. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı ve hangi takımlarla karşılaşacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler? İşte, Milletler Ligi Türkiye 3. hafta maç programı…

        • 2

          FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

          A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta maç programı belli oldu.

          Filenin Sultanları, ligin üçüncü ve son haftasında 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde mücadele edecek.

          VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

        • 3

          TÜRKİYE'NİN 3. HAFTA RAKİPLERİ KİMLER?

          Filenin Sultanları ligin üçüncü haftasında sırasıyla Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

          (Apeldoorn, Hollanda)

          9 Temmuz 2025

          21.30 / Hollanda-Türkiye

          11 Temmuz 2025

          21.30 / Çekya-Türkiye

          12 Temmuz 2025

          20.00 / Türkiye-İtalya

          13 Temmuz 2025

          21.00 / Sırbistan-Türkiye

        • 5

          2025 FIVB MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU VE TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI

          1- İtalya 22

          2- Polonya 21

          3- Brezilya 20

          4- Türkiye 19

          5- Japonya 18

          6- Çin 15

          7- Almanya 14

          8- ABD 11

          9- Çek Cumhuriyeti 10

        • 6

          10- Dominik Cumhuriyeti 9

          11- Fransa 10

          12- Hollanda 10

          13- Bulgaristan 9

          14- Belçika 8

          15- Kanada 6

          16- Tayland 5

          17- Güney Kore 4

          18- Sırbistan 5

        • 7
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