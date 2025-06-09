Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman başlayacak, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

        Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi 2025: Milletler Ligi Türkiye 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak?

        Filenin Sultanları maç takvimi 2025 belli oldu. 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) ilk hafta Çin etabında mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci hafta maçlarına hazırlanıyor. Sultanlar, ikinci etapta sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek. 3 hafta sonunda Milliler, puan sıralamasında ilk 8 takım arasında yer alması durumunda finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Peki, Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman başlayacak ve nerede oynanacak? İşte, 2025 Filenin Sultanları puan durumu ve 2. hafta maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 14:26 Güncelleme: 10.06.2025 - 07:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta maçları için heyecan dorukta! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin etabının ilk maçında Fransa'yı 3-1, ikinci maçında Tayland'ı 3-0, üçüncü maçında Polonya'yı 3-2 yendi. Dördüncü maçında ev sahibi Çin'i 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, ilk etabı 4'te 4 yaparak tamamladı. Ay-yıldızlar ikinci haftada hata yapmak istemiyor. Geri sayım sürerken Filenin Sultanları puan durumu ve 2. hafta maç programı araştırılıyor. Peki Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak k? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi 2025…

        • 2

          2025 MİLLETLER LİGİ FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU VE SIRALAMASI

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin galibiyetiyle puanını 10'a çıkardı. Filenin Sultanları Milletler Ligi puan durumu ve sıralaması şu şekilde:

          Japonya: 12

          İtalya: 11

          Türkiye: 10

          Polonya: 10

          Brezilya: 8

          Almanya: 8

          Çin: 7

          Hollanda: 7

          Bulgaristan: 6

          Çek Cumhuriyeti: 4

          Dominik Cumhuriyeti: 4

          Fransa: 3

          Tayland: 3

        • 3

          MİLLETLER LİGİ 2. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDE OYNANACAK?

          2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) Çin etabı geride kalırken gözler Türkiye’de oynanacak ikinci hafta mücadelelerine çevrildi.

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul’da, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.

          Filenin Sultanları, ikinci etapta sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

          18 Haziran 2025: 19.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

          19 Haziran 2025: 19.30 / Kanada-Türkiye

          21 Haziran 2025: 19.30 / Güney Kore-Türkiye

          22 Haziran 2025: 19.30 / Türkiye-Brezilya

        • 5

          ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI

          Filenin Sultanları ligin üçüncü haftasında sırasıyla Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

          9 Temmuz 2025: 21.30 / Hollanda-Türkiye

          11 Temmuz 2025: 21.30 / Çekya-Türkiye

          12 Temmuz 2025: 20.00 / Türkiye-İtalya

          13 Temmuz 2025: 21.00 / Sırbistan-Türkiye

        • 6

          İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK

          VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

        • 7

          KADRO

          Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

          Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

          Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

          Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

          Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        Montella'dan kadro tercihi açıklaması!
        Montella'dan kadro tercihi açıklaması!
        Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko!
        Beşiktaş'tan kanat hamlesi!
        Beşiktaş'tan kanat hamlesi!
        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar!
        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        "İmza yöntemi demokratik ama uygun değil!"
        "İmza yöntemi demokratik ama uygun değil!"
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        15 gün süre verdi
        15 gün süre verdi
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        Habertürk Anasayfa