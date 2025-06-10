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        Haberler Gündem Güncel Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi

        Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, "Ben ona söz verdim. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. 3 tane yavrum var. Sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Türkiye'nin duaları bizimle." dedi. Konuşmasında gözyaşlarını tutamayan CHP lideri Özel de, "6 yaşından beri kürsüye çıkıp konuşuyorum. Herhalde en zor konuşmam bu. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına ve Manisa'ya. Onun kadar çok sevilmeyi daha hak eden bir insan daha yoktur. Elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok. 3 gün durdu, aslında öldü ilk anda, Nurcan'ı alıştırmak için sizleri alıştırmak için 3 gün durdu. Allah hepimize sabır versin" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.06.2025 - 10:08 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:47
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        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Zeyrek'ten dün akşam saatlerinde acı haber geldi.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

        Zeyrek'in cenazesi, hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek'e; Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.

        Zeyrek'in cenazesi hastaneden alınırken, CHP Grup Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de morg önünde hazır bulundu. Zeyrek'in cenazesi, gasilhaneye götürüldü. Zeyrek'in cenazesi saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne getirildi. Belediye önünde tören düzenlendi.

        "ONUN KALBİ BENDE"

        Törende konuşan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, "Ben ona söz verdim. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. 3 tane yavrum var. Sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Türkiye'nin duaları bizimle." dedi.

        ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMALAR

        CHP lideri Özgür Özel de, "6 yaşından beri kürsüye çıkıp konuşuyorum. Herhalde en zor konuşmam bu. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına ve Manisa'ya. Onun kadar çok sevilmeyi daha hak eden bir insan daha yoktur. Elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok. 3 gün durdu, aslında öldü ilk anda, Nurcan'ı alıştırmak için sizleri alıştırmak için 3 gün durdu. Allah hepimize sabır versin. Dayanma gücü versin. " dedi.

        CENAZE TÖRENİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

        Zeyrek'in cenazesi bugün sabah saatlerinde hastaneden alınıp belediyeye götürüldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada cenaze namazı ve taziye kabulü ile ilgili detaylar paylaşıldı.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek bugün (09 Haziran 2025) saat 17.05’de 66 saatlik yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Başkanımız için 10 Haziran 2025 Salı günü saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlenecek, törenin ardından naaşı Hatuniye Camii’ne getirilecektir. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı’nda kılınacaktır. Cenaze namazından sonra naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Taziyeler, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecektir. Başkanımızın kıymetli ailesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanları başta olmak üzere tüm Manisa halkına sabır ve metanet diliyoruz."

        FERDİ ZEYREK KİMDİR?

        Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamlayan Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Zeyrek, sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. CHP'den 2019 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Zeyrek, Manisa Büyükşehir ve Şehzadeler belediyelerinde meclis üyeliği yaptı.

        Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak da görev yapan Zeyrek, 31 Mart 2024'teki seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Nurcan Zeyrek ile 2003 yılında evlenen Zeyrek, 3 kız çocuk babasıydı. Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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        #son dakika
        #ferdi zeyrek
        #Manisa
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